Labyrinth: la parte di David Bowie poteva andare a Michael Jackson o Sting

Brian Henson, figlio di Jim Henson, ha raccontato di come il padre fosse indeciso tra David Bowie, Sting e Michael Jackson per la parte di Jareth in Labyrinth.

16—Set—2021 / 10:46 AM

Labyrinth è un film iconico che ha avuto come protagonista un personaggio iconico come David Bowie, che ha indossato i panni di Jareth, il re dei Goblin, ma la parte sarebbe potuta andare anche ad altri due grandi della musica pop come Michael Jackson e Sting.

A raccontarlo è stato Brian Henson, figlio di Jim Henson, il creatore e regista del film, che, durante il periodo di casting fu indeciso tra Michael Jackson, Sting e David Bowie per il ruolo di Jareth in Labyrinth. Ecco le parole di Brian Henson:

Ricordo vagamente il nome di Sting, mentre ricordo bene Michael Jackson e David Bowie. Era il periodo in cui andavo al college, e giravo da un locale notturno all’altro, e questi due erano le popstar per eccellenza all’epoca. Quando mio padre mi chiese gli dissi che preferivo David Bowie, che era dotato della stravaganza che avrebbe molto aiutato per quel ruolo, mentre Michael Jackson era un perfezionista.

Sembra che Jim Henson chiese anche il parere di David Lynch sul set di The Elephant Man. Alla fine la scelta ricadde proprio su David Bowie, che fu in grado di rendere il personaggio di Jareth un’icona.