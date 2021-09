OnePlus 9 RT sembra vicino, ma non arriverà in Italia?

Sembra che OnePlus 9 RT potrebbe essere presto annunciato, con una data di debutto fissata per il 15 ottobre 2021, anche se si parla di un debutto non in Italia.

Sembra che delle piacevoli novità stiano per arrivare da parte di OnePlus per quel che riguarda il mondo degli smartphone, visto che un recente report vede la compagnia impegnata a lavorare al dispositivo c come . Parliamo di un device conosciuto con il nome in codice “Martini”, che dovrebbe essere rilasciato nel mese di ottobre, e stando a quanto dichiarato dal noto leakster OnLeak, si tratterebbe nello specifico della giornata del 15.

La data di lancio risulta di conseguenza alquanto vicina, poiché solamente all’incirca 30 giorni ci separano dalla stessa, ma c’è da specificare che OnePlus non ha ancora neanche commentato la situazione, e tutto tace a livello ufficiale per quel che concerne il nuovo smartphone OnePlus 9 RT. Pur trattandosi di leak particolarmente affidabili, riportati sulle pagine di GSMArena, è bene per il momento prendere tutto con cautela, almeno fino a che la compagnia non ci fornirà ulteriori dettagli sulla situazione.

Stando a quando dichiarato nel corso delle scorse settimane, dovremmo avere a che fare con un dispositivo davvero performante, il quale monterebbe sotto la scocca uno Snapdragon 870, SoC accompagnato da una batteria da 4.500mAh con supporto alla ricarica da 65 W. Mentre non ci sono dettagli particolarmente precisi per quanto riguarda il display, sembra che si parlerà di un AMOLED da 120 Hz, accompagnato da una Sony IMX766 da 50 MP. Lo smartphone dovrebbe girare su OxygenOS 12, sistema basato su Android 12.

Stando a quel che sappiamo, il OnePlus 9 RT non dovrebbe arrivare nel mercato italiano, visto che si parla per ora di un debutto solamente all’interno del territorio cinese e indiano, almeno al lancio. Ovviamente, anche in questo caso non abbiamo conferme sulla situazione, e restiamo di conseguenza in attesa di scoprire di più grazie a un nuovo annuncio di OnePlus, che speriamo non si faccia attendere molto.