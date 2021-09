Bel-Air: ufficializzato il cast del reboot di Willy, il principe di Bel-Air

Dopo l'annuncio di Jabari Banks nel ruolo che fu di Will Smith, ecco tutto il cast di Bel-Air, la serie reboot del mitico Willy, il principe di Bel-Air.

15—Set—2021 / 12:03 AM

Uno dei telefilm culto degli anni ’90, quello che ha tra le altre cose lanciato Will Smith, sarà oggetto di un reboot: l’annuncio di Bel-Air non è più una novità ma continua a suscitare qualche perplessità nel pubblico di fan di vecchia data dello show, che ora possono farsi un’idea più completa del nuovo cast, mettendolo in relazione agli interpreti dello storico Willy, il principe di Bel-Air.

Sapevamo già di Jabari Banks come protagonista, nel ruolo che ha fatto la fortuna di Will Smith, ma ecco anche gli altri protagonisti (tra parentesi gli interpreti originali):

Adrian Holmes / Phillip Banks (James Avery);

Cassandra Freeman / Vivian Banks (Janet Hubert nelle prime tre stagioni, in seguito Daphne Maxwell Reid);

Olly Sholotan / Carlton Banks (Alfonso Ribeiro);

Coco Jones / Hilary Banks (Karyn Parsons);

Akira Akbar / Ashley Banks (Tatyana M. Ali);

Jimmy Akingbola / Geoffrey (Joseph Marcell);

Jordan L. Jones / Jazz (DJ Jazzy Jeff);

Simone Joy Jones / Lisa (Nia Long);

La serie, della quale sono già previste almeno due stagioni, è un remake di fatto modernizzato dell’originale, con il giovane Will che passa dalla problematica periferia ovest di Philadelphia alla ricca Bel-Air, in casa di parenti ricchi… con tutto quel che può conseguirne!

La serie andrà in onda su Peacock e le puntate saranno piuttosto lunghe per il format tipico della serie: la durata prevista infatti è di un’ora a episodio.

