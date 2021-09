Josée, la Tigre e i Pesci: una clip in esclusiva dal film d’animazione di Kotaro Tamura

Vi presentiamo una clip in esclusiva tratta da Josée, la Tigre e i Pesci, l'emozionante film d'animazione di Kotaro Tamura in arrivo in sala il 27 settembre.

Il 27, 28 e 29 settembre arriverà nei cinema, per un evento speciale all’insegna dell’animazione giapponese di qualità, Josée, la Tigre e i Pesci, l’attesa pellicola di Kotaro Tamura che sarà distribuita in Italia da Anime Factory: vi presentiamo dunque una clip in esclusiva tratta dal film.

Realizzato dallo STUDIO BONES, celebre per molti titoli di successo come My Hero Academia e Fullmetal Alchemist, Josée, la Tigre e i Pesci è una storia di formazione che racconta la relazione tra Josée, un’artista disabile di talento e Tsuneo, un laureando in biologia marina, che si incontrano per caso e si scoprono attratti l’uno dall’altro.

Il film è basato sull’omonimo racconto breve del 1984 di Seiko Tanabe – che a breve verrà pubblicato, insieme al manga relativo, da J-Pop in lingua italiana e ha già ispirato un film in live action nel 2003.

Sinossi del film:

Tsuneo è uno studente universitario che lavora part-time. Un giorno s’imbatte in un’anziana signora intenta a spingere un’enorme carrozzina al cui interno c’è Josée, una ragazza colpita da paralisi cerebrale incapace di muovere le gambe, che si fa chiamare come l’eroina di un romanzo di Françoise Sagan. Frequentandola, nonostante il guscio in cui la ragazza sembra essersi rinchiusa, Tsuneo scopre che il vero nome della giovane è Kumiko ed inizia ad essere sempre più attratto da lei.

