iPhone 13: i render svelano lo smartphone prima della presentazione

A pochissime ore dalla presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 13, il noto leaker EVleaks ha pubblicato alcuni render definitivi degli smartphone. I render in questione non sono stati realizzati da Apple, ma da un produttore di cover. Ciononostante, il design mostrato nelle immagini dovrebbe essere definitivo o comunque molto vicino al prodotto finale.

Come ampiamente anticipato, i nuovi iPhone 13 e 13 Pro non si differenziano più di tanto dalla scorsa generazione. I cambiamenti – pur presenti – al design sono minimi. Il dato più importante è che troviamo finalmente un notch più piccolo e meno invadente.

Apple hates it when case makers publish device-bearing renders prior to launch… pic.twitter.com/uA6wUvoXE3 — Ev (@evleaks) September 14, 2021

I render ci arrivano dal produttore di cover e accessori per smartphone Spigen. Sull’iPhone 13 Pro il design delle fotocamere – racchiuse in un modulo a quadratone – è grossomodo invariato, ma dal render non sembrano sporgere più di tanto rispetto alla scocca. Forse è un po’ presto per trarre giudizi affrettati, i render potrebbero non essere estremamente fedeli sotto questo aspetto.

I render che ritraggono l’iPhone 13 e l’iPhone 13 Mini mostrano, al contrario, un dettaglio inedito: le due fotocamere posteriori ora sono disposte in diagonale, e non più verticalmente.

Le informazioni forniteci dai render si fermano qui. Esistono ancora diversi dubbi rimasti irrisolti, ad esempio le immagini non ci dicono nulla sui colori ufficiali scelti da Apple per i suoi iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro e Pro Max. Non resta che aspettare questa sera, ormai mancano davvero poche ore.