Cowboy Bebop: la serie Netfix non adatterà direttamente l’anime

Dopo che sono state diffuse le prime immagini della serie TV live-action dedicata a Cowboy Bebop, si è pronunciato direttamente lo showrunner, André Nemec, che ha parlato di come il telefilm non sarà un adattamento diretto dell’anime.

Ecco le sue parole:

Vorremmo fare attenzione al set, agli oggetti di scena, ai costumi ed a tutte queste cose non per scimmiottare l’anime, ma per ricrearne lo spirito. Ci sono cose che del cartone che non si possono fare con delle persone in carne ed ossa. Abbiamo perciò passato molto tempo cercando di capire cosa fare e da dove trarre ispirazione. Tutte le persone che hanno lavorato a questo progetto sono talentuose e lo meritavano, ed ognuno di loro ha portato al progetto un certo tipo di reverenza per l’anime. Vogliamo perciò continuare a raccontare le storie di Spike Spiegel, Jet Black e Faye Valentine scavando tra gli episodi della serie.