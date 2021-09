AMD presenta i nuovi driver 21.9.1 con l’Auto Overclocking

AMD ha recentemente rilasciato dei nuovi driver per le schede grafiche e i chipset Ryzen, i quali hanno introdotto diverse importanti novità. Impossibile non notare fin da subito l’appena giunto supporto a Windows 11, ormai particolarmente atteso considerando quanto il nuovo OS targato Microsoft risulti vicino, e c’è da dire che la compagnia è riuscita a prepararsi in tempo. Inoltre, abbiamo a che fare con una novità per sblocca il cosiddetto “Auto Overclocking”, la quale ha la possibilità di spremere più performance dai Ryzen 5000 Zen 3 e dalle schede grafiche RX 6000 senza che siano necessari passaggi all’infuori dell’attivazione.

Grazie ai nuovi driver, è stata bloccata anche la Smart Access Memory, confermando il supporto di FidelityFX Super Resolution per un totale di 27 titoli, visto che per fortuna la tecnologia continua a essere considerata dallo sviluppatore che corre a ritmo serrato dietro le potenzialità del DLSS di NVIDIA, attualmente già più inserito nel mercato, seppur non certamente senza un competitor agguerrito.

Il nuovo update 21.9.1 permette anche ai dispositivi della compagnia di supportare i recenti titoli particolarmente attesi Deathloop e Call of Duty Vanguard, almeno per quel che concerne la beta in quest’ultimo caso. Le novità non sono poche, e speriamo ovviamente che il colosso possa presto stupirci con ancora ulteriori novità per quel che concerne i driver, visto che continua a supportare in particolar modo i propri device installati all’interno di milioni di PC sparsi in tutto il mondo.

È possibile scaricare i nuovi driver targati AMD con semplicità accedendo al sito ufficiale, vi basterà seguire il seguente link per arrivarci con facilità. Una volta entrati nella pagina vi sarà sufficiente scegliere il vostro modello, sia per quel che concerne i processori della compagnia che per le schede video, e procedere con il download e l’installazione grazie al semplice processo guidato.