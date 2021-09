WandaVision: un artwork svela il costume che Wanda avrebbe dovuto indossare nell’episodio 6

Sbuca online un artwork preliminare inedito relativo al sesto episodio di WandaVision, in cui possiamo notare un costume diverso per Wanda...

L’episodio numero sei di Wandavision vede i protagonisti sfoggiare dei costumi di Halloween, che in un gustoso gioco metafumettistico riprendono quelli originali dei fumetti dei tempi andati: ebbene, quello di Wanda doveva originariamente essere diverso da quello che si è effettivamente visto, come notiamo da un artwork preliminare finora inedito.

L’episodio 6, “Nuovissimo Halloween spaventacolare” (“All-New Halloween Spectacular!” in inglese) vede Wanda indossare un costume praticamente identico alla versione classica del personaggio nei fumetti: il costume inizialmente pensato, tuttavia, era decisamente meno sexy e dal look ben più gitano, con elementi di tradizione sokoviana: in fase di realizzazione, tuttavia, si sarà pensato di rendere omaggio ai fumetti classici invece di inserire un elemento meno allineato agli altri costumi, ben più “ridicoli” nel loro essere palesemente costumi di carnevale.

L’autore stesso dell’artwork, l’artista Andy Park, in una lunga diretta ha mostrato questo e altri suoi lavori dedicati a Scarlet Witch, affermando che a insistere per poter indossare, almeno in quel caso, il costume classico sia stata Elisabeth Olsen in persona!

Leggi anche: