The Batman: secondo Jeffrey Wright ci sarà una Gotham City “mai vista”

Bisognerà attendere marzo 2022 per vedere nelle sale cinematografiche The Batman, ma, nel frattempo, Jeffrey Wright ,interprete del Comissario Gordon, ha voluto ancora più ingolosire gli appassionati del cavaliere oscuro, anticipando che la Gotham City che vedremo nel lungometraggio sarà un qualcosa di “mai visto” fino ad ora.

Parlando con IndieWire, Jeffrey Wright ha descritto così la Gotham City che vedremo in The Batman:

Sarà una Gotham mai vista fino ad ora, vedremo una Gotham che sembrerà tangibile. Anche il modo in cui è stata descritta la Batmobile ci dà l’idea di un qualcosa di palpabile, se dai un’occhiata ad una strada di New York è come se la vedessi apparire.