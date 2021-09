Ridatemi mia moglie: le interviste backstage coi protagonisti della miniserie Sky Original

Arriva oggi, su Sky Serie e in streaming su NOW, Ridatemi mia moglie, commedia in due parti prodotta da Sky con Colorado Film il cui secondo e ultimo episodio arriverà il 20 settembre. Vi proponiamo le divertenti interviste di backstage col cast: Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Carla Signoris e Anita Caprioli.

Si tratta di un adattamento della sitcom britannica I Want My Wife Back, con De Luigi protagonista nel ruolo di Giovanni, Anita Caprioli nei panni di sua moglie Chiara, Diego Abatantuono e Carla Signoris in veste dei genitori di Giovanni. Nel cast anche Alessandro Betti (l’amico fraterno di Giovanni, Antonio) e Diana Del Bufalo, che interpreta la sorella di Chiara, Lucia.

Questa la sinossi di Ridatemi mia moglie:

Giovanni (Fabio De Luigi) e sua moglie Chiara (Anita Caprioli), sposati ormai da tanti anni. Il loro rapporto è logoro ma sembra che solo lei se ne accorga, mentre Giovanni è convinto che tutto proceda per il meglio. Chiara decide di lasciarlo con una lettera, che scrive ma che poi decide di gettare nel cestino; fa le valigie e si allontana da casa. Giovanni, ignaro di tutto, le sta preparando una festa a sorpresa per il suo compleanno. Mentre si attende la festeggiata, dentro il cestino viene ritrovata per caso la lettera. Il povero Giovanni apprende così le intenzioni della moglie. Ma non si vuole dare per vinto, ed è intenzionato a riconquistare Chiara a tutti i costi.

