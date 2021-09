Rick and Morty: il regista delle clip ha chiesto a Christopher Lloyd di fare “il pazzo”

Paul B. Cummings, regista delle clip live-action su Rick and Morty, ha chiesto a Christopher Lloyd durante le riprese di "fare il pazzo" per essere nella parte.

Le clip live-action di Rick and Morty con Christopher Lloyd e Jaeden Martell protagonisti hanno conquistato tutti gli appassionati della serie, e non solo, ed il regista dei video ha provato a raccontare il dietro le quinte di quella produzione, sottolineando come abbia richiesto allo stesso Lloyd di fare “il pazzo”.

Ecco le parole di Paul B. Cummings:

Tutto era già stato scritto in maniera perfetta, e non c’era bisogno d’improvvisare nulla. Però quando abbiamo girato la parte tratta da ‘100 years’, ho detto a Christopher Lloyd di ripetere la frase più volte, cercando di essere un po’ pazzo. Abbiamo guardato quello spezzone di filmato diverse volte prima di girare.

Ed in effetti ne è uscito fuori qualcosa di piuttosto suggestivo, con un Christopher Lloyd perfettamente calato nella parte di Rick, e Jaeden Martell a suo agio in quella di Morty. Qualche tempo fa, però, è stato rivelato che, inizialmente, a interpretare Morty per le clip live-action doveva essere Daniel Radcliffe, ma la cosa è sfumata in fretta. Ecco le parole di Jason DeMarco a riguardo: