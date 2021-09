Qualcomm lavora a due nuovi chip per la fascia media?

Nonostante si trovi in una posizione piuttosto agiata sul mercato, c’è da dire che Qualcomm non è certo rimasta senza competitor nel corso di questi anni, con anche MediaTek che ha aumentato le proprie potenzialità al fine di combattere il colosso. Mentre la suddetta compagnia è riuscita a raggiungere la vetta per quel che concerne le vendite, Qualcomm vuole senza ombra di dubbio riguadagnare la sua posizione, ed è per questo che stando a un report si sta occupando di migliorare maggiormente la sua linea di chip per la fascia media.

L’azienda si è infatti fino a ora impegnata maggiormente per il settore high-end, e stando a WinFuture, come riportato da GizChina, è arrivato il momento di concentrarsi in particolar modo sulla serie 600. Si inizia con il SM6375, che dovrebbe arrivare in un totale di 4 varianti possibili, con 8 core divisi fra 4 gold e 4 silver e clock della GPU che vanno dai 940 Hz ai 960 Hz, pare inoltre che uno dei 4 avrà un occhio di riguardo per i telefoni che puntano ai 144 Hz. Vi elenchiamo qui di seguito le possibilità emerse per i 4 device:

4 core Gold a 2.1GHz + 4 core Silver a 1.8GHz

4 core Gold a 2.2GHz + 4 core Silver a 2.0GHz

4 core Gold a 2.3GHz + 4 core Silver a 2.1GHz

4 core Gold a 2.5GHz + 4 core Silver a 2.2GHz

Si è parlato poi dello Snapdragon SM6225, il quale però non è stato per il momento approfondito. Pare che si tratterà con buone probabilità di un risultato ottimo per la fascia media, visto che il dispositivo di test sembra aver offerto nello specifico 6 GB di RAM, 128 GB per l’archiviazione UFS 2.2 e uno schermo Full HD+ da 90 Hz di refresh rate.

Il tutto dovrebbe essere assemblato grazie all’aiuto di TSMC, ma non ci sono dettagli specifici in merito al nodo che verrà utilizzato, per fortuna sembra che potremo scoprire di più già entro quest’anno.