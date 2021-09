Knives Out 2: Rian Johnson annuncia la fine delle riprese

Dopo il successo del primo Knives Out, ora il regista Rian Johnson ha annunciato la fine delle riprese di Knives Out 2. Il secondo lungometraggio che vedrà ancora una volta il personaggio di Daniel Craig protagonista si prepara così alla fase di post-produzione.

Questo è il messaggio di Rian Johnson sulla fine delle riprese di Knives Out 2:

Abbiamo finito la produzione del mistery con protagonista Benoit Blanc, ed ho appena visto Annette, e porca m***a, è fantastico. Tutto il mio amore e gratitudine vanno al cast ed alla squadra di lavoro ed a Leos Carax!

I riferimenti extra-Knives Out di Rian Johnson riguardano il film Annette ed il suo regista, Leos Carax, lungometraggio presentato durante il Festival di Cannes e che lo stesso Johnson ha potuto vedere da poco.

In Knives Out 2 ci saranno Kate Hudson, Leslie Odom Jr. (One Night In Miami), Kathryn Hahn (WandaVision), Dave Bautista (Army of the Dead), Edward Norton (The Incredible Hulk), Janelle Monae (Antebellum) e Daniel Craig (Not Time to Die) che ritornerà nei panni del protagonista Benoit Blanc. Rian Johnson dirigerà e scriverà il lungometraggio, e farà da produttore assieme a Ram Bergman.