Instagram: l’app nativa per iPad non è in sviluppo

Come ha confermato Adam Mosseri stesso, parliamo della figura a capo di Instagram, un’app per iPad nativa non è attualmente in sviluppo presso gli studi del colosso.

Anche se molti utenti non ne sono a conoscenza, Instagram non ha un supporto particolarmente eccelso per gli iPad. Nello specifico, il social network non ha mai rilasciato nel corso di questi anni un’app nativa che girasse sui tablet realizzati dal colosso di Cupertino, e purtroppo ci sono brutte notizie su questa situazione, che senza dubbio non faranno felici gli utenti che posseggono un iPad.

Attualmente, per usare Instagram è necessario affidarsi all’applicazione rilasciata per iOS o sfruttare la versione browser, e la figura a capo di Instagram, Adam Mosseri, ha deciso di rispondere alla situazione.

Nello specifico, l’uomo ha dichiarato che sarebbe ottimo sviluppare un’applicazione per iPad, ma che si tratta di molto lavoro dedicato all’effettivo a un’utenza relativamente ristretta, dettaglio che fondamentalmente non ha mai quindi fatto partire l’effettivo progetto. Stando alla dichiarazione, la compagnia non ha attualmente piani per la realizzazione di un’applicazione dedicata per iPad, ed è bene quindi che gli utenti non si aspettino novità nel breve futuro, anche se non è ovviamente detto che la compagnia non ci ripensi in seguito e sorprenda la community.

Per fortuna, una soluzione sta per arrivare, anche se non grazie in realtà al lavoro di Facebook sulla situazione, ma per via di una feature in sviluppo negli studi Apple. Com’è ormai confermato infatti, il debutto di iOS 15 permetterà di far girare le app in orizzontale, anche se queste manterranno il loro layout originale, e si tratta di conseguenza di un vero aiuto per gli utenti che usano Instagram su iPad.

Ovviamente, non abbiamo a che fare con un supporto al pari della versione nativa tanto attesa, che speriamo Facebook possa sviluppare in futuro, per la felicità degli utenti che trovano frustrante l’esperienza sui sistemi della compagnia.