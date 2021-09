Mastercard acquisisce CipherTrace, colosso nel mondo delle criptovalute

Come confermato in seguito a un comunicato della compagnia, Mastercard ha ufficialmente acquisito CipherTrace, anche se i termini non sono stati ancora esplicati.

Mastercard ha acquisito un’azienda dedicata al mondo delle criptovalute, parliamo di CipherTrace, come confermato da un comunicato ufficiale arrivato sul sito del colosso specializzato nelle carte di pagamento. Pare che l’obiettivo sia quello di gettarsi nel settore degli asset digitali grazie alle potenzialità della nuova fusione, visto che CipherTrace è particolarmente importante nel mercato delle criptovalute e risulta esperta per oltre 900 tipi di moneta virtuale diversi.

Non si parla solamente però di criptovalute, visto che negli asset digitali rientrano anche gli NFT, particolarmente utilizzati e noti in questo periodo. Come confermato da Mastercard, non ci sono per il momento dati ancora particolarmente precisi in merito all’acquisizione, visto che il tutto non è stato specificato, e non sappiamo quindi quando ciò andrà all’effettivo in porto e quale sarà l’esborso che l’azienda dovrà affrontare.

Trovate qui di seguito la dichiarazione di Dave Jevans, CEO di CipherTrace che si è espresso sulla recente acquisizione da parte di Mastercard:

Aiutiamo le compagnie – che siano banche o trader di criptovalure, regolatori del governo o forze dell’ordine con l’obiettivo di rendere l’economia delle criptovalute sicura. Le nostre due compagnie condividono la visione di fornire sicurezza e affidabilità all’interno dell’ecosistema. Non vediamo l’ora di entrare nella famiglia di Mastercard al fine di migliorare il raggiungimento su scala di CipherTrace in tutto il mondo.

Stando a quel che sappiamo, le operazioni di CipherTrace verranno integrate all’interno delle opzioni di sicurezza di Mastercard, ed è per questo che non si tratta quindi all’effettivo di un investimento con il solo scopo speculativo. Grazie a ciò, gli utenti che utilizzano Mastercard e i partner della compagnia potranno agire in un ambiente più sicuro per le operazioni di questo tipo. Staremo quindi a vedere come il colosso si espanderà ulteriormente all’interno del settore concludendo l’acquisizione in questione.