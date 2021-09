Il Signore degli Anelli: Elijah Wood e Sean Astin sostengono la nascita della contea Hobbit in Abruzzo

Elijah Wood, Sean Astin e Billy Boyd della trilogia de Il Signore degli Anelli sono scesi in campo per sostenere la nascita della contea Hobbit in Abruzzo.

Dopo il percorso della Compagnia della Contea Gentile che, tra fine agosto ed inizio settembre, si è mossa dall’Abruzzo fino in Campania per andare a gettare l’anello e per lanciare la campagna di sostegno alla nascita della conte abruzzese degli Hobbit, ora sul profilo Instagram di My Hobbit Life sono scesi in campo addirittura Elijah Wood, Sean Astin e Billy Boyd della trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli in loro sostegno.

Qui sotto trovate il video con Elijah Wood, Sean Astin e Billy Boyd della trilogia de Il Signore degli Anelli che incitano la Compagnia della Contea Gentile a perseguire il sogno per la nascita della contea abruzzese degli Hobbit.

Questo è il messaggio posto a fianco del video:

Alcuni vecchi amici desiderano dirvi qualcosa…

E se lo dicono loro non potete non ascoltarli!

A breve partirà il crowdfunding per creare il Sogno di tutti noi, siete pronti a sostenerlo?

A fondare la Compagnia della Contea Gentile è stato Nicolas Gentile, che ha intenzione di realizzare il progetto “per condividerlo con tutti coloro nel cui cuore albergano gentilezza, coraggio e semplicità”.

Tutti gli sviluppi del progetto si possono trovare sull’Instagram My Hobbit Life, oppure sul sito laconteagentile.it.