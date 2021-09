Venezia78: RecapLive Day 10

Siamo giunti al penultimo giorno di Mostra del Cinema e anche con l'ultimo italiano in concorso, l'atteso America Latina dei Fratelli D'Innocenzo.

La Mostra del Cinema di Venezia è ormai agli sgoccioli. Un po’ con sollievo e un po’ con amarezza, ci apprestiamo a salutare questa 78esima edizione che, sebbene con qualche piccolo intoppo organizzativo, si è dimostrata essere una grande grande edizione, ricca di storie suggestive e diverse tra di loro.

Parlando di suggestione e diversità, quest’ultimo giorno l’abbiamo dedicato alla discussione sulla particolarissima pellicola dei Fratelli D’Innocenzo, America Latina.

Dopo La terra dell’abbastanza e l’enigmatico e crudo Favolacce, i Fratelli D’Innocenzo arrivano per la prima volta a Venezia con un film articolato, quasi respingente. Un film che cresce nel tempo e ha bisogno di essere metabolizzato, digerito prima di esplodere veramente. Un film che ha diviso, come è prevedibile, la Mostra ma che farà parlare ancora molto di sé.

