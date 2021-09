Google Chrome: in arrivo la Dark Mode dedicata su desktop

Come confermato da Google, la Dark Mode per Chrome è attualmente in fase di lancio su desktop, e sta arrivando pian piano per tutti gli utenti con successo.

Si tratta di un fattore pressoché normale e a cui non si fa caso, ma in realtà Google non ha presentato fino a oggi un tema scuro ufficiale per la ricerca su desktop, o almeno uno che sia facilmente attivabile attraverso le impostazioni come dovrebbe essere di consueto. Il tutto era stato avvistato nel mese di dicembre, quindi all’incirca un anno fa, e finalmente come confermato la novità arriverà solamente nel giro di qualche settimana, stando a ciò che è stato riportato sulle pagine di Endgaget e spiegato da un update del Google product support manager.

Il tema scuro per Google su desktop sarà attivabile recandosi nelle impostazioni del browser, per poi andare su impostazioni di ricerca e aspetto, dove risulterà presente un singolo pulsante per attivare con successo la modalità scura, senza che sia necessario dover optare per questa su desktop. Verrà anche aggiunta un’opzione automatica utile al fine di cambiare questo fattore basandosi su quello del sistema, con di conseguenza una sincronizzazione per il tema scuro nel caso in cui questo sia usato anche sulla macchina di ogni utente.

Il cambiamento è già all’effettivo partito, e mentre alcuni utenti potranno notare la presenza della suddetta impostazione sin da subito per la loro versione di Chrome, potrebbero volerci diverse settimane prima che l’aggiornamento risulti del tutto rilasciato e sia presente su ogni sistema. Come riportato sulle pagine di 9to5Google inoltre, l’icona di un sole è apparsa per alcuni, e questa permette di attivare e disabilitare la novità con un semplice click, senza che risulti necessario recarsi nella scheda dedicata ogni volta che si cambia idea sull’utilizzo della modalità scura.

Sono diverse le feature che Google decide periodicamente al suo browser, e vi abbiamo infatti recentemente parlato di una funzionalità atta a velocizzare la riapertura delle schede chiuse grazie alla cache. Trovate al seguente link il nostro approfondimento in cui abbiamo discusso del tutto.