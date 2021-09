Gianni Morandi ha incontrato Bong Joon-ho: “Mi ha cantato In ginocchio da te”

Il popolare cantante Gianni Morandi ha incontrato il regista Premio Oscar Bong Joon-ho che l'aveva omaggiato in Parasite con "In Ginocchio da te".

Cosa ci fanno Gianni Morandi e Bong Joon-ho insieme? Il popolare cantante ha incontrato il regista di Parasite e lo ha testimoniato con una foto postata sul suo profilo Facebook. Nel film Parasite viene omaggiato Gianni Morandi in un punto del film in cui viene messa in sottofondo “In Ginocchio da te”, e lo stesso Bong Joon-ho ha salutato il cantante intonando la canzone.

Ecco le parole di Gianni Morandi sull’incontro:

11 settembre.

Finalmente ho conosciuto il grande regista coreano Bong Joon Ho, premio Oscar per il film “Parasite”.

È stato così simpatico che si è messo in ginocchio e ha accennato “In ginocchio da te”!

Mi sono emozionato…

Lo stesso Morandi aveva fatto il tifo per Parasite alla cerimonia degli Oscar di due anni fa, considerando che il lungometraggio lo aveva citato chiamando in causa uno dei suoi pezzi più celebri. Già tempo fa il regista aveva chiesto un incontro allo stesso Morandi.

Considerando che durante Venezia 78 Bong Joon-ho è stato scelto come Presidente di giuria, i presupposti per l’incontro c’erano tutti. E così è stato. Si tratta dell’ennesimo momento capace di rendere ancora più fenomeno social lo stesso Gianni Morandi, considerando che il post è già diventato virale.