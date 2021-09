Twitter dà il via ai test per un’etichetta dei bot

Twitter sta attualmente testando delle vere e proprie etichette che hanno il fine di identificare I bot “buoni” che fanno parte della piattaforma, con il fine di non confondere l’utenza su questi e rendere chiara la situazione per chi si trova ogni giorno a navigare sul social network. Parliamo ovviamente degli account che vengono programmati per agire in automatico, che facendosi riconoscere potranno senza dubbio con maggiore facilità chiarire i propri intenti positivi e rendere più facile l’interazione.

Si tratta per ora di una vera e propria prova, non di conseguenza disponibile per l’intera utenza e ristretta a un numero ridotto di sviluppatori, che sta venendo invitato a provare l’aggiunta e visualizzare la nuova etichetta. Come potete vedere nel Tweet qui di seguito, postato da uno degli account di supporto ufficiali della piattaforma, si tratta di una semplice scritta dedicata e difficile da non vedere, che sembra avrà modo di diventare molto più utilizzata già entro la fine dell’anno.

What's a bot and what's not? We're making it easier to identify #GoodBots and their automated Tweets with new labels.

Starting today, we’re testing these labels to give you more context about who you're interacting with on Twitter. pic.twitter.com/gnN5jVU3pp

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 9, 2021