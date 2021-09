Venezia 78 – Jamie Lee Curtis Leone D’Oro alla carriera: “Oggi siamo tutti Laurie Strode”

A Venezia 78 l’interprete Jamie Lee Curtis ha ricevuto il Leone d’Oro alla carriera, e prima di sfilare sul red carpet si è concessa ai giornalisti ed al pubblico presentando anche Halloween Kills. Secondo la Curtis oggi “siamo tutti Laurie Strode”, chiamando in causa il suo personaggio del franchise horror.

Ecco il video con la premiazione.

Qui sotto, invece, trovate le foto di Jamie Lee Curtis a Venezia 78, e tra le immagini sono presenti anche alcuni scatti con il regista di Halloween Kills, David Gordon Green, e con Michael Myers sul red carpet.

La Curtis ha dichiarato sulla sua esperienza con la saga di Halloween:

Ho interpretato Laurie per 43 anni e tutti noi siamo cambiati nel frattempo, ma in fondo siamo tutti umani, ed è questo il messaggio di Halloween Kills: tutti sono Laurie e hanno paura, siamo insomma tutti nella stessa barca.

Mentre sulla situazione attuale degli Stati Uniti la Curtis ha detto:

Non è un bel momento, ma anche in altri periodi storici è stato così. L’America oggi è un Paese diviso più che mai, ma non sempre vince il male. Donald Trump non è l’unica persona che ha diffuso il male e la disinformazione. Stiamo parlando di un problema più grande, di un qualcosa di sistemico.