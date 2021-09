Jeff Bezos donerà più di 200 milioni di dollari ad alcune onlus ambientaliste

Jeff Bezos donerà oltre 200 milioni di dollari per finanziare la lotta al cambiamento climatico. Finanzierà anche un'iniziativa della Casa Bianca.

09—Set—2021 / 11:45 AM

Jeff Bezos, fondatore di Amazon e uomo più ricco sulla faccia della Terra, donerà oltre 200 milioni di dollari ad alcune non-profit impegnate nella sensibilizzazione sul tema del cambiamento climatico. Lo farà attraverso la sua onlus Bezos Earth Fund.

In totale, la onlus stanzierà un nuovo pacchetto di 203,7 milioni di dollari in donazioni. 53 milioni di dollari andranno a favore di realtà che si occupano di sensibilizzazione e di ricerca sugli strumenti e le policy necessarie per ridurre le emissioni. Altri 20 milioni di dollari andranno invece a finanziare alcuni gruppi di attivismo ambientalista.

Il grosso delle nuove donazioni – ben 130 milioni di dollari – entreranno nelle casse un’organizzazione fondata dall’Amministrazione Biden a sostegno dell’iniziativa Justice40, progetto che ha lo scopo di destinare alle comunità più svantaggiate almeno il 40% dei fondi federali stanziati per le nuove infrastrutture e per la lotta al cambiamento climatico. La tesi del Governo statunitense è che alcune comunità siano state più colpite di altre dal fenomeno dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento.

Complessivamente, nel 2020 il Bezos Earth Fund ha donato oltre 791 milioni di dollari ad una lista molto eterogenea di organizzazioni attive sul fronte ambientalista. Il fondo è stato aperto l’anno scorso e può contare su un patrimonio di oltre 10 miliardi di dollari, che all’epoca della sua istituzione costituivano grossomodo l’8% del patrimonio di Bezos.