24: Fox è in trattative per ridare vita alla serie TV

La serie TV 24 potrebbe ritornare, e questo è quanto è trapelato secondo le voci che sono uscite fuori dagli studi della Fox, con il presidente Michael Thorn che ha dichiarato che ci sono possibilità di un ritorno del telefilm in qualche forma.

Ecco le parole di Michael Thorn sul possibile ritorno di 24:

Ci sono delle possibilità, e stiamo discutendo con i produttori, ci sono state delle riunioni creative.

Ricordiamo che la serie TV è durata dal 2001 al 2010 ed ha avuto come protagonista Kiefer Sutherland. Al centro della storia ci sono le vicende dell’agente Jack Bauer, che ha 24 ore per condurre delle operazioni anti-terrorismo.

In totale sono andate in onda otto stagioni, con il finale che è arrivato con l’evento 24: Live Another Day. Complessivamente il telefilm è composto da 192 episodi. Si tratta di una serie TV apprezzata sia dal pubblico che dalla critica, capace di ottenere sia un Golden Globe che un Emmy Award.

24 è anche la serie TV di spionaggio più lunga sulle reti televisive americane. Nel 2016 è uscito anche lo spin-off intitolato 24: Legacy. Vedremo quindi se ci sarà un seguito che vedremo su Fox prossimamente.

La serie è attualmente disponibile su Netflix.