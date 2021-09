Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ha il gradimento del pubblico più alto dell’MCU su Rotten Tomatoes

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ha ottenuto la percentuale di gradimento del pubblico più alta di sempre per un film dell'MCU.

08—Set—2021 / 9:06 AM

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli sta andando molto bene ai botteghini, ed il gradimento del pubblico è alto, a tal punto che su Rotten Tomatoes ha ottenuto la percentuale di approvazione più alta per un film del Marvel Cinematic Universe, parliamo di un gradimento del 98%.

Al secondo posto di questa classifica di film del Marvel Cinematic Universe con la percentuale di approvazione più alta del pubblico su Rotten Tomatoes, dopo Shang-Chi troviamo Spider-Man: Far From Home che ha ottenuto il 95%, mentre al terzo posto si trovano a pari merito Captain America: The Winter Soldier e Guardiani della Galassia con il 92%.

E Shang-Chi può essere considerato un caso simile proprio a Guardiani della Galassia, con un film tratto da personaggi Marvel collaterali, che però potrebbe crearsi uno spazio importante nell’universo cinematografico della Casa delle Idee.

In Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, al cinema dal primo settembre, Shang-Chi (Simu Liu) deve confrontarsi con il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando viene trascinato nella rete della misteriosa organizzazione dei Dieci Anelli.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli vede nel cast anche la presenza di Tony Leung nel ruolo di Wenwu, Awkwafina nel ruolo dell’amica di Shang-Chi, Katy, e Michelle Yeoh nel ruolo di Jiang Nan. Il cast comprende anche Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu e Ronny Chieng.