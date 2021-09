I Griffin: Disney multata per l’episodio blasfemo su Gesù dopo le proteste della Lega

I Griffin hanno fatto discutere, tanto da essere chiamati in causa dalla Lega, che dopo un episodio del 12 marzo scorso andato in onda su Fox, ha protestato perché la puntata ironizzava sul concepimento di Gesù, e lo faceva in fascia protetta, venendo quindi considerata blasfema. La Lega dopo l’episodio ha presentato un esposto ad Agcom, che ha avuto come conseguenza una multa per la Disney, che è attualmente l’editore del canale Fox Italia.

La casa di Topolino è stata multata per l’episodio blasfemo de I Griffin con 62,5mila euro per il fatto di averlo mandato in onda in fascia protetta, precisamente dalle 18,00 alle 18,20. La Disney aveva comunque bloccato la messa in onda delle repliche.

Nell’episodio Peter Griffin racconta ai figli la nascita di Gesù, e gli stessi componenti della famiglia si ritrovano a vestire i panni di Gesù, Giuseppe e Maria, che è lo stesso titolo della puntata.

L’esposto è stato presentato dal deputato Daniele Belotti e dal senatore Roberto Calderoli, appoggiati da Simone Pillon che ha dichiarato: