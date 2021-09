Y: L’Ultimo Uomo – La showrunner vorrebbe realizzare cinque o sei stagioni

Eliza Clark è la showrunner di Y: L’Ultimo Uomo, la serie TV che verrà lanciata a breve su Disney+, e con la prima stagione del telefilm pronta a fare il suo esordio, ha già le idee chiare in testa su quanto vorrebbe far durare lo show.

Queste sono le parole della showrunner Eliza Clark:

Mi sta divertendo davvero tanto questo progetto, adoro questo mondo e non voglio che finisca, perciò posso dire che, secondo me, Y: L’Ultimo Uomo potrebbe durare benissimo per cinque o sei stagioni. La cosa bella del fumetto è che non conta ciò che è accaduto ed il mistero attorno a questi eventi. Tutto ruota attorno a ciò che la gente ha creato intorno a sé, mettendo in pratica delle idee su ciò che suppongono sia accaduto. Sono interessata a ciò che è accaduto, ma non sono le risposte la chiave di tutto. Ciò che più conta in uno show come questo è mostrare la reazione delle persone quando accadono cose del genere, e come le loro idee plasmino una nuova comunità.