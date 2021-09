WhatsApp, nascondere l’ultimo accesso ad un contatto specifico? Presto si potrà fare

Presto sarà possibile nascondere l’ultimo accesso su WhatsApp ad un contatto specifico, mantenendolo visibile a tutti gli altri. Lo riporta il noto sito WABetaInfo. WhatsApp vuole rendere le sue opzioni “più chirurgiche”. Fino ad oggi gli utenti non avevano una grande varietà di scelta, per quel che riguarda le impostazioni sulla privacy.

Dal togliere la spunta blu per non mostrare quando si leggono i messaggi, alla data ed ora dell’ultimo accesso più recente all’app. L’utente poteva scegliere se mostrare queste informazioni a tutti o se nasconderle ad ogni altro utente, senza vie di mezzo.

Ma qualcosa inizia a cambiare. L’ultima beta per developer dell’app WhatsApp per iOS introduce una terza ed utile opzione. “Mostra a tutti i miei contatti tranne a…”. Selezionando la voce sarà possibile creare manualmente una lista dei contatti a cui si vuole nascondere la data e l’ora dell’ultimo accesso. In questo modo non potranno sapere se abbiamo letto i loro messaggi.

Per il momento la feature non è ancora ufficiale ed è in fase di testing. Il fatto che sia stata scoperta sulla beta per iOS, ovviamente, non significa che sarà un’esclusiva degli iPhone. Molto probabilmente verrà introdotta anche su Android. Come accade sempre in questi casi, non sappiamo quanto la nuova feature verrà rilasciata ufficialmente per tutti gli utenti dell’app. Probabilmente bisognerà aspettare diversi mesi.