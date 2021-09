Microsoft Surface Go 3: spunta la possibile data del reveal

Sono molti i fan in tutto il mondo che oltre ad apprezzare il sistema operativo di Microsoft ci tengono a supportare l’azienda munendosi anche dei prodotti che questa produce per il mondo dei computer, come le serie Surface. La casa di Redmond ha in serbo delle novità per le sue community, e anche se non è ancora sicuro di cosa si tratti, sappiamo che nella giornata del 22 settembre avremo delle notizie da sentire da parte dei piani alti; è molto probabile che l’annuncio del Surface Go 3 sia finalmente arrivato per stupire la community.

Parleremmo del classico tablet che funziona come un normale PC portatile con Windows non appena viene accoppiato a una tastiera, meglio se proprio quelle prodotte dalla casa, e che dovrebbe presentarsi come gli altri dispositivi Surface Go a un prezzo piuttosto conveniente. Stando a delle fonti di WinFuture, come riportato da TechRadar, le specifiche tecniche sono già emerse, e pare che ci troveremo nel caso in cui queste risultino reali davanti a un passo avanti non troppo netto rispetto al Surface Go 2.

Dovremmo infatti avere a che fare con uno schermo pressoché identico, da 10,5 pollici con risoluzione Full HD, 1920×1080, anche per quel che concerne il lato estetico. Il chip Intel usato dovrebbe essere tuttavia un Amber Lake Y per le configurazioni high-end, visto che è emersa la presenza di un Intel Core i3 10100Y quad-core assieme a 8 GB di RAM. Per le versioni più deboli, sembra che Microsoft opterà per un Intel Premium Gold 6500Y con 4GB di RAM.

Ci teniamo a specificare ancora che il tutto non è però ancora confermato, ma terremo gli occhi puntati verso il palcoscenico della compagnia nella giornata del 22 settembre al fine di scoprire cos’avrà modo di offrirci.