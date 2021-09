Google Fit è ancora vivo, raggiunti i 100 milioni di download

Sembra che ormai Google Fit sia del tutto rinato, parliamo di un software in realtà in circolazione da molto più tempo di quel che sembra, e che in seguito a forse un ripensamento di Google ha avuto modo di vedere di nuovo la luce. La piattaforma è stata infatti introdotta nel 2014, e nel 2018 è riuscita a raggiungere un totale di 50 milioni di download. Sembrava che Google avesse del tutto perso interesse nel curarne funzionalità e contenuti, ma qualcosa tutt’un tratto è cambiato radialmente.

Il colosso infatti, nel 2018 ha rivoluzionato completamente il design del software, con un’operazione che le ha permesso di svecchiarlo moltissimo, e l’ha nuovamente reso appetibile come un tempo per l’utenza. Purtroppo, in seguito a questo passaggio, alcune funzionalità sono andate perdute, ma per fortuna nel corso dei mesi Google sta facendo il possibile per fornire agli utenti un’esperienza ottima e completa, reintroducendo pian piano tutto, considerando che ha permesso ai Pixel di rilevare con la fotocamera frequenza cardiaca e respiratoria. Attualmente, come confermato dal Play Store, Google Fit ha raggiunto in solamente altri 2 anni ulteriori 50 milioni di download.

Per fortuna, la vita del prodotto non è certamente pronta a concludersi, visto che solamente nel mese di luglio 2021 Google ha aggiornato il sistema inserendo ulteriori cambiamenti, anche se questa volta minori. Sono state diverse le volte in cui il colosso ha deciso di spegnere completamente o in parte alcuni suoi progetti, e farà sicuramente piacere ai fan sapere che tuttavia non è questo il caso, e che di conseguenza Google Fit ha per ora un futuro apparentemente roseo davanti.

C’è da dire con con l’acquisizione di Fitbit l’azienda potrebbe senza dubbio implementare ulteriori funzionalità, visto che attualmente i sistemi non sono particolarmente in armonia, ma staremo a vedere quali saranno le novità.