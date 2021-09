Raffaello alle Scuderie del Quirinale: trailer dell’eccezionale docufilm

L’incredibile viaggio nella “Mostra Impossibile” dedicata al grande artista vive ora nel racconto di Phil Grabsky, il regista che ha re-inventato il documentario d’arte con Raffaello alle Scuderie del Quirinale, in arrivo nelle sale cinematografiche il 13, 14 e 15 settembre.

Dopo l’improvvisa chiusura a marzo della più grande mostra dedicata a Raffaello, questo documentario dà la possibilità a tutti coloro che non sono riusciti a visitarla di persona di vivere sul grande schermo le emozioni suscitate da più di duecento tra le più famose opere del maestro del Rinascimento, riunite per la prima volta nello spettacolare scenario delle Scuderie del Quirinale.

Il film fa parte della collana Exhibition on screen ed è uno dei migliori esponenti della nuova corrente di documentari d’arte di alto livello: il regista, Phil Grabsky, ci porta per mano in diversi tra le opere usualmente contenute in alcuni tra i più importanti musei al mondo, come gli Uffizi, il Louvre, il Prado e la National Gallery, per mostrarci tutti i segreti del genio artistico di Raffaello.

