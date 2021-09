FeST – Il Festival delle Serie Tv presenta la locandina della terza edizione e la partnership con ITTV

FeSt presenta la locandina ufficiale della terza edizione, a tema Crafting Worlds, annunciando anche la partnership con ITTV The Italian Tv Festival.

Nel contesto della 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è stata svelata la videolocandina della terza edizione del FeST – Il Festival delle Serie Tv ed è stata anche annunciata la partnership tra la kermesse e ITTV The Italian Tv Festival: un accordo nato per costruire un corridoio utile a promuovere la serialità italiana nel mercato globale.

Oggi vi sveliamo la locandina della terza edizione di FeST.Che ne pensate? Ne approfittiamo per ringraziare la… Posted by FeST – Il Festival delle Serie Tv on Sunday, September 5, 2021

Durante la presentazione è stato proiettato il video reveal della locandina ufficiale della terza edizione di FeST – Il Festival delle Serie Tv, il cui tema sarà “Crafting Worlds”, che si terrà a Milano dal 24 al 26 settembre 2021. La locandina è stata progettata da Dude e realizzata dalla concept artist francese Ines Hasdenteufel.

Annunciamo con gioia la partnership tra FeST – Il Festival delle Serie Tv e The Italian Tv Festival, nata per gettare un ponte tra Milano e Los Angeles. Le serie tv statunitensi hanno da sempre successo in Italia; oggi celebriamo con ITTV il crescente successo delle serie tv italiane negli Stati Uniti.

ha affermato Marina Pierri, Direttrice artistica di FeST, aggiungendo, a proposito della nuova collaborazione con ITTV:

La locandina della terza edizione di FeST – Il Festival delle Serie Tv celebra il legame tra la fantasia e la realtà. Il mondo dà forma alle storie, le storie danno forma al mondo. I mondi delle storie per la tv riflettono i desideri, le paure e le aspirazioni di una società in continuo mutamento.

Valentina Martelli, CEO di Good Girls Planet, ha aggiunto:

Quando ITTV è nato ci siamo ripromesse di non ricadere nei soliti errori che festival precedenti hanno spesso commesso, quello di non fare gruppo assieme a realtà, che pur permettendoci di mantenere l’individualità del nostro festival, diventassero complementari ad un progetto di esposizione dell’alta qualità del prodotto italiano.

FeST – Il Festival delle Serie Tv, il primo grande progetto entertainment culturale firmato da DUDE, nato nel 2018 per fotografare lo stato dell’arte della narrativa televisiva contemporanea, è l’ecosistema di riferimento dell’intrattenimento seriale in Italia. Grazie alla direzione artistica di Marina Pierri, FeST dà vita a un festival interamente dedicato alle serie tv e al loro dialogo con la realtà. FeST è una società di DUDE e BDC.

ITTV The Italian Tv Festival è organizzato e prodotto da “Good Girls Planet”, realtà nata da Valentina Martelli (CEO), Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi, con Marco Testa Los Angeles, società del Gruppo Armando Testa.

