Behind the Light – The Extraordinary Life of Luca Comerio: cinema e videogiochi si incontrano

Il 7 settembre, nell'ambito di Venezia 78, l'Italian Pavillion ospiterà la presentazione dell'applied game Behind the Light - The Extraordinary Life of Luca Comerio.

Cineteca Milano e Vigamus – il Museo del Videogioco di Roma organizzano un evento speciale presso l’Italian Pavillion di Venezia 78: la presentazione dell’applied game Behind the Light – The Extraordinary Life of Luca Comerio, sviluppato da un’idea originale di Cineteca Milano per promuovere e diffondere presso il pubblico più giovane la propria missione, le proprie collezioni, il proprio Museo.

Lo scopo di Behind the Light è quello di educare le giocatrici e i giocatori, ma anche quello di farli divertire tramite una serie di sfide e minigiochi. Behind The Light farà rivivere l’avventurosa vita di Luca Comerio (1878-1940), celebre fotografo, cineasta e regista italiano, pioniere del documentario e dell’industria cinematografica. Ha seguito da fotoreporter la prima guerra mondiale, sperimentato tutte le più innovative tecniche di ripresa, tra cui il KinemaColor per riprodurre i colori, spericolato e avventuroso testimone della Storia a contatto con i più grandi personaggi di inizio Novecento. La Cineteca di Milano conserva un lotto dei suoi preziosi film che ha restaurato digitalmente, in quanto patrimonio fondamentale del cinema italiano.

Matteo Pavesi (Direttore generale Cineteca Milano), Marco Accordi Rickards (Direttore generale Fondazione Vigamus), Micaela Romanini (Business Development Director IDRA Interactive Studios) presenteranno il Progetto con immagini e clip in anteprima.

L’evento sarà visionabile sulla pagina apposita presso il sito internet di Italian Pavillion e sulle pagine Facebook di Cineteca Milano e Vigamus. Tutti gli aggiornamenti invece potrete trovarli sulla pagina evento.

