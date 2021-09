Dune: le riprese del sequel dovrebbero iniziare nel 2022

04—Set—2021 / 10:14 AM

Denis Villeneuve dopo aver lavorato alla produzione di Dune, che è stata in maniera inevitabile condizionata dalla pandemia, per il film sequel vorrebbe procedere in maniera più rapida, ed ha dichiarato che le riprese del secondo lungometraggio potrebbero iniziare nel 2022.

Queste sono le parole del regista a io9/Gizmodo:

Vorrei dire di poter iniziare a girare in maniera abbastanza rapida il sequel di Dune. Rapida chiaramente per quanto si possa considerare la produzione di un film di questa portata. Bisogna ancora realizzare i set ed i costumi, ne stiamo parlando da mesi. Ma se ci sarà entusiasmo attorno ed il film otterrà il semaforo verde, dovremmo essere pronti a girare entro il 2022. Io sono già pronto e vorrei portare il secondo film sul grande schermo il prima possibile.

Nel frattempo Dune ha avuto la sua prima mondiale a Venezia 78. Il film di fantascienza di Denis Villeneuve, tratto dalla saga letteraria di Frank Herbert, vanta un cast ricchissimo: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Sharon Duncan Brewster, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chang Chen, David Dastmalchian, con Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem.

Dune arriverà il 16 settembre al cinema.

