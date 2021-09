Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: clip, featurette, video musicali e spot

Il nuovo supereroe Marvel è infine arrivato nei cinema, e insieme a lui anche una discreta dose di contenuti video inediti tramite i canali ufficiali Disney: ecco tutte le ultime novità inerenti Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, comprese due nuove clip direttamente dal film, “He has the pendant” e “These are low level fights“.

Abbiamo poi due featurette: un dietro le quinte della realizzazione della famosa scena del combattimento sul bus e uno dedicato a Awkwafina.

Presenti, poi, anche due brevi, nuovi spot:

Chiudiamo con due canzoni e i loro tre video musicali: NIKI con Every Summertime e Fire In The Sky di Anderson .Paak.

In Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, al cinema dal primo settembre, Shang-Chi (Simu Liu) deve confrontarsi con il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando viene trascinato nella rete della misteriosa organizzazione dei Dieci Anelli.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli vede nel cast anche la presenza di Tony Leung nel ruolo di Wenwu, Awkwafina nel ruolo dell’amica di Shang-Chi, Katy, e Michelle Yeoh nel ruolo di Jiang Nan. Il cast comprende anche Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu e Ronny Chieng.

