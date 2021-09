È stata la mano di Dio: la featurette ufficiale della presentazione a Venezia 78

Netflix e Paolo Sorrentino presentano È stata la mano di Dio, in una ricca featurette ufficiale direttamente dal Lido, per Venezia 78.

Alla 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, Paolo Sorrentino ha presentato il suo nuovo film, È Stata la Mano di Dio, film in concorso e che arriverà in seguito su Netflix e in cinema selezionati. La pellicola è stata infine svelata e, naturalmente, alla proiezione sono seguite la conferenza stampa e le interviste, di cui Netflix ci propone un interessante sunto.

Anche in fondo alla fatica e al dolore, c’è sempre una prospettiva di futuro

ha affermato il regista, parlando anche dell’elemento autobiografico del film, della sua vita e, ovviamente… di Maradona!

Scritto e diretto dal regista e sceneggiatore premio Oscar, il film vede nel cast Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Marlon Joubert, Luisa Ranieri, Renato Carpentieri e Massimiliano Gallo.

La nuova opera dell’autore de Il Divo, La grande bellezza e The Young Pope è la storia di un ragazzo nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta. Una vicenda costellata da gioie inattese, come l’arrivo della leggenda del calcio Diego Maradona, e una tragedia altrettanto inattesa. Ma il destino trama dietro le quinte e gioia e tragedia s’intrecciano, indicando la strada per il futuro di Fabietto. Sorrentino torna nella sua città natale per raccontare la sua storia più personale, un racconto di destino e famiglia, sport e cinema, amore e perdita.

Il film uscirà in cinema selezionati il 24 novembre e su Netflix il 15 dicembre 2021.

