ING: addebiti folli ai clienti, fino a meno 233 miliardi di euro sul conto (ma era solo un errore)

Nella giornata di ieri i sistemi informatici della banca ING hanno mandato nel panico migliaia di correntisti, mostrando addebiti per miliardi di euro. Così, ingiustificatamente, diversi clienti hanno visto i loro conti rovinosamente in rosso. Ovviamente si è trattato di un errore tecnico.

Cosa abbia prodotto gli addebiti non è ancora certo, secondo le prime ricostruzioni il problema avrebbe in particolar modo colpito i clienti che avevano attivato il servizio di SMS alert, per ricevere aggiornamenti sui movimenti bancari e prevenire le frodi.

Nelle ore immediatamente successive allo scatto degli addebiti mostruosi, diversi clienti hanno denunciato il problema sui social, scoprendo di non essere soli. Ma poco importa, perché per diverse ore il loro conto corrente è risultato effettivamente in rosso ai sistemi della banca, precludendo la possibilità di effettuare pagamenti di qualsiasi tipo. Insomma, un bel disagio.

ING nel frattempo ha confermato l’errore e si è scusata con i clienti, specificando che il problema nel frattempo è stato risolto: