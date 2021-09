Costo traffico dati: in Italia le tariffe più economiche, quelli che pagano di più sono i greci

Un nuovo studio di Stock Apps mette la lente d'ingrandimento sul mercato mobile globale. In Italia alcune delle tariffe per il traffico dati più basse al mondo.

Un nuovo interessante studio di Stock Apps mette la lente d’ingrandimento sul mercato mobile globale. Oggi, evidenzia il report, il 67% della popolazione mondiale usa uno smartphone, per un totale di circa 5,3 miliardi di device in circolazione. Oltre 117 milioni di persone in tutto il mondo, rivelano i report di Hootsuite e We Are Social Digital 2021, hanno iniziato ad usare uno smartphone nel 2020.

Proprio in Europa si registra uno dei tassi di adozione più alto in assoluto, con l’86% della popolazione che utilizza abitualmente uno smartphone.

Tra il 2020 e il 2021 670 milioni di persone si sono collegate per la prima volta ad una qualche forma di connessione cellulare, dato che include anche i device IoT. Il numero totale delle connessioni ha raggiunto quota 10,4 miliardi.

Un altro dato interessante riguarda il costo medio di 1GB di traffico internet, con l’Italia che si posiziona nella lista dei paesi più virtuosi. In Israele, Italia e Russia 1GB di traffico internet costa rispettivamente 0,05$, 0,27$ e 0,29$. È un costo decisamente conveniente, specie se lo si paragona con il costo delle tariffe per l’uso d’internet negli USA e in Regno Unito, dove 1GB costa in media, rispettivamente, 3,33$ e 1,42$. Le tariffe più alte le pagano in Grecia, dove 1GB di traffico internet costa in media 8,16$.