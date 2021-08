Willy, il Principe di Bel Air: Jabari Banks interpreterà la parte di Will Smith

Jabari Banks sarà il protagonista di Willy, il Principe di Bel Air, la serie ordinata da Peacock che rielaborerà in chiave drammatica la sitcom degli anni Novanta.

Peacock sta sviluppando la serie drammatica dedicata Willy, il principe di Bel Air, e da poco è stato trovato l’interprete che vestirà i panni di Willy, il personaggio interpretato da Will Smith: stiamo parlando di Jabari Banks. Per rendere più spettacolare possibile l’annuncio è stato lo stesso Will Smith a dare la notizia all’attore.

Ecco il video con Will Smith che dà la notizia a Jabari Banks del suo ingaggio in Willy, il principe di Bel Air.

La serie reimmaginerà la storia di Willy, così come è stata mostrata nella serie cult degli anni Novanta, ma scenderà più nel profondo dei conflitti di famiglia e interiori del personaggio. Si tratterà di un qualcosa di ben diverso rispetto ad una sitcom, considerando anche che la serie durerà un’ora a puntata.

Sono state già ordinate due stagioni per sviluppare la serie, che è stata ispirata da un trailer realizzato e condiviso in rete da Morgan Cooper. T.J. Brady e Rasheed Newson faranno da co-showrunner e produttori esecutivi assieme allo stesso Will Smith, a Terence Carter, James Lassiter, Miguel Melendez, Malcolm Spellman, Quincy Jones, Benny Medina, Andy, Susan Borowitz, ed allo stesso Cooper.