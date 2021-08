Spotify: arriva Blend per creare playlist che uniscono i gusti degli utenti

Spotify ha annunciato l’arrivo per tutti gli utenti di una nuova feature dedicata alle playlist condivise, la quale è stata resa disponibile già a partire da oggi. Si tratta nello specifico di Blend, di cui si era già parlato in passato, visto che la piattaforma aveva ottenuto il nuovo servizio gratuito in beta. Grazie a questo, è possibile per due persone combinare i propri gusti e le canzoni più ascoltate al fine di creare una compilation unica con una nuovissima cover dedicata, la quale sfrutta la tecnologia di mixing che si è già vista per Family Mix e Duo Mix.

Grazie alla novità, disponibile sia per gli utenti Premium che per chi possiede un account standard non a pagamento, è possibile quindi unire i gusti musicali di due persone per creare una playlist unica, che riesca a far andare d’accordo tutti e si concretizzi in una serie di brani più vari. Inoltre, è stato inserito un punteggio per i gusti degli utenti, il quale si occupa di valutare quanto differiscono i contenuti che vengono uniti grazie a Blend. Questo serve per capire se si tratta di una serie di canzoni simili o di qualcosa di completamente diverso per entrambi i casi, mentre viene fornito quindi un tasso di affinità.

Per rendere tutto questo molto più chiaro, è presente una percentuale a indicare la situazione, e viene inoltre evidenziata anche la canzone che riesce a unire meglio i gusti di entrambi, che potrebbe essere il vero gioiellino della playlist creata grazie a Blend.

Nonostante il tutto risulti come detto gratuito per ogni tipo di utente, chi ha un abbonamento a Spotify Premium potrà anche scoprire qual è stato il contributo di ogni utente per l’inserimento all’interno della lista condivisa di una determinata canzone.