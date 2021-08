Malignant: il nuovo trailer del film horror di James Wan

Malignant arriverà nelle sale cinematografiche il 2 settembre, e, nel frattempo, la Warner Bros. ha diffuso un nuovo trailer dedicato al film horror di James Wan. Il creatore degli universi di The Conjuring, Saw e Insidious torna a dirigere un horror dopo aver lavorato su Aquaman.

Ecco il nuovo trailer di Malignant.

Nel film, Madison è paralizzata da visioni scioccanti di orribili omicidi e il suo tormento peggiora quando scopre che questi sogni ad occhi aperti sono delle terrificanti realtà.

Malignant è interpretato da Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jacqueline McKenzie, Jake Abel e Ingrid Bisu.

James Wan -noto anche per Aquaman e Fast & Furious 7– ha diretto il film da una sceneggiatura di Akela Cooper, tratta da una storia di James Wan & Ingrid Bisu e Cooper. Il film è prodotto da Wan e Michael Clear, con Eric McLeod, Judson Scott, Bisu, Peter Luo, Cheng Yang, Mandy Yu e Lei Han come produttori esecutivi.

Per il team dietro le quinte, Wan si è avvalso dei suoi collaboratori abituali, il direttore della fotografia Don Burgess e il montatore Kirk Morri, la scenografa Desma Murphy, ed alla costumista Lisa Norcia. La musica è di Joseph Bishara che ha composto, tra le altre, la colonna sonora per tutti e sette i film dell’Universo The Conjuring.