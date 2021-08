LEGO Tumbler, prime immagini dell’auto di Batman su Amazon JP

Amazon Giappone ci svela in anticipo le immagini del nuovo set 76420 dedicato alla LEGO Tumbler del Cavaliere Oscuro.

Dopo le varie voci circolate in rete nei mesi scorsi, ci pensa Amazon Giappone a spoilerare il nuovo set LEGO 76420 dedicato all’auto di Batman vista nella trilogia di Nolan, la Tumbler, che si ripresenta in buona parte identica alla precedente versione.

Facendo quindi una comparazione con la versione del 2014 (codice 76023), la nuova LEGO Tumbler sarà composta da 2049 pezzi (la vecchia ne aveva 1860) e le due minifigure sempre ovviamente di Batman (C. Bale) e Joker (Heath Ledger).

Riguardo al prezzo invece, la versione del 2014 costa 200 Eur mentre questa costerà 229 Eur. Un piccolo aumento giustificato dal numero di pezzi.

Numero di pezzi in più che con tutta probabilità sono giustificati dalla presenza del nuovo piedistallo su cui poggiare l’auto per poterla esporre e farla ruotare, così come già fatto con la LEGO Batmobile del film di Burton del 1989.

Riguardo infine alla disponibilità, la nuova LEGO Tumbler sarà disponibile da novembre prossimo.