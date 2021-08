Il Signore degli Anelli: un gruppo di abruzzesi si muovono da Chieti al Vesuvio per gettare l’anello

Un gruppo di abruzzesi formato da quattro Hobbit, un nano, un elfo, due umani e uno stregone hanno organizzato un viaggio da Chieti al Vesuvio per gettare l'anello.

Il Signore degli Anelli è una storia intramontabile che ha appassionato intere generazione, e che da poco ha ispirato anche un vero e proprio viaggio in una Terra di Mezzo tutta italiana: un gruppo di abruzzesi, capeggiato da Nicolas Gentile, e formato da da quattro Hobbit, un nano, un elfo, due umani e uno stregone infatti, si sono calati nei panni degli Hobbit per percorrere un tragitto che li porterà da Chieti al Vesuvio con l’obiettivo di gettare l’anello del potere.

La Compagnia della Contea Gentile si è riunita il 27 agosto scorso con l’obiettivo di compiere il percorso de Il Signore degli Anelli, per gettare l’anello non nel Monte Fato bensì nel Vesuvio, partendo da Chieti. Il viaggio si concluderà il 2 settembre.

Nello stesso giorno partirà la campagna di crowdfunding per creare la Contea degli Hobbit in Abruzzo. Sul profilo Instagram Myhobbitlife il gruppo di avventurieri sta raccontando il percorso che li porterà entro il 2 settembre alle pendici del Vesuvio per gettare l’anello e compiere il percorso degli Hobbit.

Nel frattempo la serie TV sul Signore degli Anelli sviluppata da Amazon Prime Video sta proseguendo, con la produzione che si è spostata dalla Nuova Zelanda al Regno Unito. Il telefilm è stato sviluppato da J.D. Payne e Patrick McKay, e la serie è stata definita come un “dramma epico” ambientato durante la Seconda età della Terra di Mezzo, migliaia di anni prima degli eventi dei film e dei romanzi dedicati a Il Signore degli Anelli.