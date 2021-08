How I Met Your Father: Josh Peck e Ashley Reyes nello spin-off di How I Met Your Mother

Lo spin-off di How I met your Mother intitolato How I met your Father ha trovato due dei suoi protagonisti in Josh Peck e Ashley Reyes.

Lo spin-off di How I met your Mother intitolato How I met your Father ha trovato altri due membri del cast: stiamo parlando di Josh Peck e Ashley Reyes. I due interpreti si sono già visti rispettivamente in Turner & Hooch ed in American Gods.

Per quanto riguarda i ruoli che i due interpreti avranno in How I met your Father, Josh Peck sarà Drew, l’affascinante vicepreside nella scuola elementare di Jesse, mentre Ashley Reyes sarà Hannah, la fidanzata di Sid, personaggio con cui deve mantenere un rapporto a distanza considerando che fa la chirurga a Los Angeles.

How I Met Your Father è scritto da Isaac Aptaker e Elizabeth Berger, e vede protagonista Sophie (Hilary Duff) che racconta al figlio come si è conosciuta con il padre del bambino. Si tratta di una storia che riporta i protagonisti nel 2021, periodo in cui Sophie assieme ad i suoi amici Jesse (Lowell), Valentina (Francia Raisa), Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) e Sid (Suraj Sharma) erano intenti a cercare di capire chi fossero, cosa volevano dalla vita, e come potevano innamorarsi nell’epoca delle app d’incontri.

Ricordiamo che How I met your Mother è andato in onda dal 2005 al 2014, ed è attualmente disponibile su Netflix.