Welcome Venice: trailer e poster del film di Andrea Segre dal 9 settembre nei cinema

Ecco arrivare poster e trailer di Welcome Venice, diretto da Andrea Segre e con Paolo Pierobon, Andrea Pennacchi, Ottavia Piccolo e Roberto Citran, nelle sale cinematografiche dal 9 settembre, distribuito da Lucky Red.

Welcome Venice, prodotto da Jolefilm con Rai Cinema, è il Film di Apertura di Notti Veneziane, spazio off realizzato dalle Giornate degli Autori, in collaborazione con Isola Edipo.

Questa la sinossi ufficiale:

Pietro e Alvise sono i due eredi di una famiglia di pescatori della Giudecca, l’isola più popolare di Venezia. Si scontrano nel cuore della trasformazione inarrestabile che sta cambiando la vita e l’identità di Venezia e della sua gente: l’impatto sempre più profondo del turismo globale ha modificato il rapporto stesso tra città e cittadini, tra casa e vita e la pandemia ha reso ancora più evidente questa crisi. Pietro nonostante fatiche e solitudini, vorrebbe continuare a pescare moeche, i granchi tipici della laguna; Alvise vede invece nella loro casa di Giudecca lo strumento ideale per ripartire tentando di entrare nell’élite del potere immobiliare che governa la città. Il loro scontro coinvolge tutta la famiglia in un racconto corale di come sta cambiando il nostro mondo.

