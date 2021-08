Watch Dogs Legion: La Casa di Carta è il nuovo crossover del gioco Ubisoft, ecco il trailer

Una nuova missione online per Watch Dogs Legion è a tema La Casa di Carta e permette di sbloccare le iconiche skin della tute della banda del Professore.

Avreste mai pensato di sentire “Bella Ciao” all’interno di Watch Dogs Legion? Con l’arrivo dello speciale crossover con La Casa di Carta è ora possibile, fin dal trailer di questa nuova missione speciale.

Si tratta di una missione online cooperativa tra quattro persone, la cui riuscita sbloccherà in via permanente l’iconica tuta con maschera di Dalì diventata celebre grazie al telefilm Netflix:

“Non preoccupatevi, state rubando ai cattivi; le forze del Clan Kelley hanno preso il controllo della banca e stanno immagazzinando milioni di ETO contraffatti nella rete. Entra di nascosto nella banca, disattiva il firewall, scarica la crypto e fuggi attraverso il Tamigi. Una volta completato, verrà sbloccata una skin esclusiva per le reclute.”

Una missione densa d’azione che sfrutta un marchio molto popolare, che sta tra l’altro per giungere al culmine della sua carriera: il 3 settembre debutterà difatti la prima puntata dell’ultima stagione. Non si tratta, ad ogni modo, della prima volta che La Casa di Carta si rende protagonista di un crossover simile: già nel 2019 c’era stato qualcosa di simile, sempre all’interno di un videogioco Ubisoft: Rainbow Six Siege.

