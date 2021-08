Toyota e-Palette: il minibus a guida autonoma colpisce un’atleta paralimpico, l’azienda sospende il progetto

Un mini-autobus a guida autonoma di Toyota ha colpito un atleta non vedente, è successo a Tokyo, proprio nei pressi del villaggio olimpico. Toyota ha annunciato la sospensione immediata del test del suo trasporto autonomo.

Il veicolo in questione è entrato in funzione in occasione delle Giochi Paralimpici Tokyo 2020, Toyota aveva predisposto una piccola flotta di 20 e-Palette. I mini bus elettrici viaggiano ad una velocità ridotta – motivo per cui l’atleta, che è stato ferito, non è in pericolo – e sono dotati di una guida autonoma di Livello 4.

Al momento dell’urto, l’autobus stava viaggiando ad una velocità estremamente moderata: si parla di appena 2 Km/h. L’incidente ha suscitato l’interesse del N.1 della casa automobilistica, che ha prontamente offerto le sue scuse. Akio Toyoda aveva chiesto di incontrare l’atleta per potersi scusare di persona, ma l’incontro non è stato possibile.

L’atleta è stato brevemente visitato nel centro medico predisposto all’interno del villaggio olimpico ed è poi stato dimesso.

Toyota sta collaborando con le autorità per ricostruire le dinamiche dell’incidente. L’azienda ha spiegato che al momento non sembra che l’incidente sia stato causato direttamente per una responsabilità del sistema di guida autonoma.

L’e-Palette è stato progettato appositamente per guidare gli atleti con handicap durante le competizioni. È uno dei primi veicoli elettrici dell’azienda giapponese, che attualmente nella sua lineup non ha ancora una sola auto 100% elettrica.