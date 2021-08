Spider-Man: No Way Home avrà una durata di due ore e mezza

Cinemaworld ha rivelato la durata di Spider-Man: No Way Home, che sarà il film su Spidey dell'MCU più lungo mai fatto fino ad ora.

Un report da Cinemaworld, il secondo marchio di operatori di cinema al mondo, ha rivelato la durata di Spider-Man: No Way Home, il terzo capitolo della saga cinematografica con Tom Holland, che sarà di 150 minuti, ovvero due ore e mezza.

Questa durata porta Spider-Man: No Way Home a diventare il film su Spidey più lungo del Marvel Cinematic Universe. Questo perché Homecoming ha avuto una durata complessiva di due ore e 13 minuti, mentre Far From Home ha un minutaggio di due ore e 9 minuti. Le due ore e mezza di No Way Home sono quindi le più lunghe tra i tre film.

Ed in effetti con la questione del multiverso in ballo di cose da sviscerare nel film ce ne saranno. il film riprende le vicende che hanno concluso il secondo capitolo cinematografico, con l’identità di Spider-Man rivelata, e Peter Parker che deve fare i conti con questa cosa, e con l’accusa di aver ucciso Mysterio. Per fare in modo che l’intero Mondo dimentichi l’identità di Spider-Man, Peter Parker (Tom Holland) si rivolgerà a Doctor Strange (interpretato da Benedict Cumberbatch).

Nel film non mancheranno Marisa Tomei nei panni di zia May, Zendaya nel ruolo di MJ, e ci sarà anche il ritorno in un film dedicato a Spider-Man di Alfred Molina nei panni di Octopus. Mentre molto si vocifera riguardo alla possibile presenza degli ex Spider-Man Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Spider-Man: No Way Home uscirà il 17 dicembre.