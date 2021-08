PlayStation 5: arriva il teardown del nuovo modello, salgono le temperature

Non è passato molto da quando Sony ha introdotto sul mercato il nuovo modello di PlayStation 5, fondamentalmente uguale al precedente per la maggior parte dei dettagli, dalla potenza alla memoria, ma che in realtà pesa come confermato all’incirca 300 grammi in meno. Mentre la cifra in sé non dà particolarmente da pensare, trattandosi in fondo di una console fissa, è emerso come la compagnia nipponica sia riuscita a raggiungere questo traguardo, e sono purtroppo arrivate al contempo delle pessime notizie sulla questione.

A occuparsi del tutto c’è stato lo YouTuber Austin Evans, il quale – nel video che potete vedere qui di seguito – ha fatto un confronto esatto smontano la nuova console next-gen in entrambe le versioni, occupandosi nello specifico di mettere a paragone sia le temperature che l’interno delle due macchine.

Come si vede nel filmato, Sony ha deciso di optare per una ventola più piccola per il nuovo modello, dettaglio che ovviamente non ha influito così tanto sul peso totale da prendere in considerazione. Questa però è leggermente diversa anche nella struttura, e tra le altre cose meno rumorosa, dettaglio che potrò fare felici moltissimi giocatori non soddisfatti dai rumori che la macchina produce quando fa il possibile per raffreddarsi nel corso delle sessioni di gioco.

A cambiare le carte in tavola è un dissipatore invece molto più piccolo, ben diverso da come si è presentato per la prima volta in seguito al primissimo teardown, occasione durante la quale era riuscito a impressionare i fan per via delle sue dimensioni. Principalmente, è questo a rendere la console più leggera, ma ha al contempo causato un aumento delle temperature di qualche grado. Ovviamente, nulla di particolarmente esagerato, ma Evans ha spiegato che a suo parere acquistare il primo modello potrebbe addirittura essere meglio.