Jungle Cruise: annunciato il sequel del film Disney con Dwayne Johnson ed Emily Blunt

Squadra che vince non si cambia: Jungle Cruise, nonostante il periodo molto difficile per il botteghino, ha racimolato ben 187 milioni di dollari (senza contare gli Accessi VIP su Disney+!) e dunque Disney ha deciso di rinnovare il tutto per una nuova avventura, magari sperando di replicare la scia piuttosto fortunata della saga “gemella” de Pirati dei Caraibi.

I protagonisti del nuovo film saranno nuovamente Dwayne Johnson ed Emily Blunt, che riprenderanno i ruoli di Frank Wolff e Lily Houghton. Michael Green si occuperà nuovamente della sceneggiatura, mentre il sodalizio tra il regista Jaume Collet-Serra e Johnson si farà sempre più stretto perché dopo Jungle Cruise e Black Adam i due torneranno a collaborare anche per questo sequel, per il quale non sono state comunque date tempistiche, anche solo di massima.

Questa la sinossi del primo film, uscito il 28 luglio al cinema e il 30 su Disney+, tramite Accesso VIP:

Da Londra, in Inghilterra, Lily parte per la foresta amazzonica e recluta Frank per guidarla lungo il corso del fiume con La Quila, la sua barca diroccata ma affascinante. Lily è determinata a scoprire un antico albero con straordinarie capacità curative, in grado di cambiare il futuro della medicina. Durante questa epica ricerca, l’improbabile duo incontra innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, nascosti nell’ingannevole bellezza della rigogliosa foresta pluviale. Ma quando vengono svelati i segreti dell’albero perduto, la posta in gioco per Lily e Frank diventa sempre più alta e il loro destino e quello dell’umanità sono appesi a un filo.

