Josep la recensione

Iniziamo la recensione di Josep partendo dal principio e facendo una carrellata della sua vita. Il fumettista francese Aurel ha diretto il film d’animazione, che è un ritratto dell’artista spagnolo Josep Bartolí ed è stato incluso nella selezione ufficiale di Cannes 2020. L’illustratore spagnolo Josep Bartolí ha vissuto abbastanza da riempire una dozzina di epici film biografici. Ha combattuto contro i fascisti di Franco ed è fuggito oltre i Pirenei in Francia con altri 500.000 rifugiati all’inizio del 1939. Dopo essere fuggito da un campo di internamento, si è recato in Messico, dove è diventato un amante di Frida Kahlo. A New York era amico di Rothko e Pollock e disegnava scenografie per Hollywood, finché il suo nome non è finito nella lista nera.

La sua vita è stata trasformata in un film: non un’epopea, ma un film d’animazione francese con toni un pò cupi, incentrato sui suoi anni da prigioniero in Francia.

È il primo lungometraggio di Aurélien Froment, meglio conosciuto come fumettista per Le Monde, dove il suo lavoro appare sotto il nome di Aurel. Inquadra il film con la storia immaginaria di un anziano francese, Serge (doppiato da Gérard Hernandez), che racconta a suo nipote del suo periodo come gendarme dal volto ancora ingenuo che lavora come guardia in un campo di internamento. Lo vediamo da giovane (doppiato da Bruno Solo), un’anima gentile con un viso simpatico. Ricorda vagamente un personaggio di Raymond Briggs. I suoi colleghi lo prendono in giro per essersi rifiutato di abusare dei prigionieri, che sono trattati più come criminali che come rifugiati. Segretamente, Serge fa amicizia con uno degli spagnoli, un bell’uomo con un magnifico naso adunco, che disegna costantemente – scarabocchiando immagini su posate, pareti, e nella terra con il dito. Lui è Bartoli (Sergí Lopez).

Aurel disegna scene all’interno del campo con un camuffamento di grigi e marroni color polvere, e ci mostra i disegni arrabbiati, simili a Goya, degli orrori di Bartolí: i volti dei prigionieri devastati dalla malattia e dalla fame, contorti dalla disperazione.

Spesso l’immagine rimane ferma, le espressioni e i movimenti dei personaggi statici, congelati come ricordi fissi nel cervello dopo tutti questi anni. È un film delicato, riflessivo, commovente e reale. Nemmeno del tutto desolante, che termina con una furia di colori e vita in Messico – e un cameo brillantemente inserito co Frida Kahlo.

La libertà interiore di un prigioniero

Continuiamo la nostra recensione di Josep dicendo che per la prima volta è stata riportata in forma animata la storia sconosciuta di un brillante illustratore che è sopravvissuto alla guerra civile spagnola solo per essere internato in un campo di concentramento francese, dove è stato picchiato, torturato e fatto morire di fame per diversi anni fino a quando non è scappato e alla fine è arrivato in Messico. In Messico poi è diventato l’amante di Frida Kahlo, e successivamente si è trasferito a New York dove ha frequentato pittori come Rothko e De Kooning.

Eppure, il film d’animazione Josep, sulla vita turbolenta dell’artista catalano Josep Bartolí, è forse più interessante in ciò che suggerisce che in ciò che dice, creando un ritratto impressionistico dell’uomo nello stesso modo in cui gli elaborati schizzi di Bartolí ci hanno dato dolore e sofferenza subiti dal popolo spagnolo.

Diretto dal fumettista e fumettista francese Aurel, Josep rivisita un periodo della storia francese che raramente è stato ritratto sullo schermo o raccontato a scuola, il che lo rende anche un affascinante strumento di apprendimento. Uscito sugli schermi francesi un mese prima che venissero chiusi per un secondo periodo di lockdown, il film, che ha ricevuto l’etichetta Cannes 2020, ha ottenuto ben 170.000 spettatori locali e dovrebbe trovare la sua strada all’estero tramite siti di streaming.

La storia nella storia

Bartolí è nato a Barcellona nel 1910 ed è morto a Manhattan nel 1995, ma Josep, come già accennato, si concentra quasi esclusivamente sugli anni trascorsi in esilio in Francia, dove è arrivato all’inizio del 1939 dopo essere fuggito dalla sua città natale quando è caduta in mano alle forze nazionaliste di Franco.

Una volta oltrepassato il confine, Bartolí e centinaia di migliaia di altri rifugiati catalani furono stipati in campi di prigionia e lasciati morire di malattie e fame, con il governo francese che mostrava poca simpatia per i nuovi arrivati. Quando la Francia cadde in mano alla Germania l’anno successivo, il regime di Vichy appoggiato dai nazisti continuò a perseguitare gli spagnoli. Eppure Bartolí riuscì in qualche modo a fuggire in Messico, dove arrivò nel 1943.

Lavorando su una sceneggiatura di Jean-Louis Milesi (l’autore di molti film del regista di sinistra Robert Guédiguian), Aurel usa un dispositivo di inquadratura piuttosto semplicistico ma efficiente per raccontare la storia di Bartolí, mostrando come i suoi disegni vengono scoperti anni dopo da un giovane artista di graffiti ( David Marsais) a casa di suo nonno morente (Gérard Hernandez), che ha prestato servizio come guardia (Bruno Solo) in uno dei campi in cui è stato imprigionato Josep (Sergí Lopez).

Il rapporto tra il gendarme francese e l’artista spagnolo costituisce il punto cruciale della storia, sebbene il film sia più una cronaca di privazioni e sofferenze che un dramma a tutti gli effetti, con Aurel che fornisce un’esposizione visiva del lungo periodo di prigionia di Bartolí.

Risaltano molti dettagli, come il volto straziante di uno dei compagni di Josep mentre muore in una posizione simile a Cristo mentre è incatenato all’aperto, o il piccolo cucciolo che un gruppo di ragazzi nel campo di prigionia finisce per trasformare in un pasto, o la risata irriverente delle donne mentre fanno coppia con altri rifugiati in una sorta di bordello aperto organizzato.

Questi e altri momenti vengono catturati da Josep, che continua a disegnare nonostante le difficoltà che deve affrontare, comprese innumerevoli percosse per mano di un sadico gendarme (François Morel) che si diverte a torturare i prigionieri.

Quando Josep alla fine arriva a Città del Messico, dove diventa amante di Frida Kahlo (Sílvia Pérez Cruz), che dipinge diversi suoi ritratti, è in grado di pubblicare alcuni dei suoi schizzi del campo di prigionia nel volume del 1944 Campos de concentración, 1939 -194…

Il suo lavoro forse ricorda maggiormente i disegni intricati e semi-surreali dell’artista tedesco George Grosz, che, come Bartolí, dipinse una società che crolla mentre il fascismo gradualmente prese il sopravvento – sebbene Grosz lasciò la Germania poco prima che Hitler salisse al potere, mentre Bartolí fu una vittima diretta di Franco, la cui vittoria in Spagna lo costrinse a fuggire attraverso i Pirenei.

L’opera di Aurel è meno dettagliata e più simile ai fumetti della tradizione francese di quella di Bartolí, ma non per questo meno evocativa, soprattutto nella scelta dei colori: marroni, grigi e altri toni polverosi per rappresentare la nebbia di guerra che Josep vive mentre esiliato in Francia, e poi blu vibranti e rossi per rappresentare i suoi tempi più felici in Messico e negli Stati Uniti, dove ha continuato a disegnare e dipingere. L’animazione è sostenuta dalla voce della cantante spagnola Silvia Pérez Cruz, le cui tradizionali canciones evocano un periodo pieno di lampi di gioia e molta tristezza.

Josep doveva essere presentato in anteprima al Festival di Cannes 2020 a maggio 2020, tuttavia è stato annullato a causa della pandemia di COVID-19. Successivamente, è stato presentato in anteprima all’Annecy International Animation Film Festival in Francia il 22 giugno 2020 ed è stato distribuito nelle sale in Francia il 30 settembre 2020. Ha ricevuto recensioni generalmente positive da parte della critica e ha vinto numerosi riconoscimenti, tra cui il César Award per il miglior film d’animazione e European Film Award per il miglior film d’animazione.

Josep vi attende al cinema il 30, 31 Agosto e 1 Settembre